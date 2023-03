Incidente a Varedo, scontro tra auto e moto: gravissimo un ragazzo

Grave incidente stradale nella serata di martedì 28 febbraio a Varedo. Un ragazzo di 27 anni è stato soccorso in codice rosso e trasferito d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano.

Il giovane centauro ha avuto la peggio in seguito a uno schianto con un'auto avvenuto pochi minuti prima delle 19.30 lungo via Circonvallazione. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri della compagnia di Desio, intervenuti per i rilievi.

Sul posto in seguito all'impatto sono giunti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il ragazzo è stata trasferito da un mezzo sanitario in gravi condizioni nell'ospedale milanese.