Incidente a Varedo, schianto tra due auto e un camion: 4 feriti

I vigili del fuoco, due ambulanze e un'automedica e la polizia locale. E' di quattro persone ferite - fortunatamente in condizioni non gravi - il bilancio dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì 9 gennaio a Varedo.

Pochi minuti prima delle 16, all'altezza di via dei Mille, all'incrocio con va Circonvallazione (Ex SS527), due vetture si sono scontrate. Nel sinistro è rimasto marginalmente coinvolto anche un mezzo pesante e, secondo una prima ricostruzione, una delle due vetture avrebbe effettuato una manovra per evitare l'impatto con il camion, scontrandosi con il terzo mezzo. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto. A Varedo martedì pomeriggio sono stati al lavoro anche i vigili del fuoco con una squadra giuta dal distaccamento di Desio a bordo di una autopompa che si è occupata di prestare soccorso ai feriti e di ripristinare le condizioni di sicurezza.

Le quattro persone soccorse dal personale sanitario di Areu sono state trasferite nei vicini ospedali in codice verde e giallo.