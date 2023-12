Incidente all'incrocio a Monza, auto finisce nell'aiuola: 34enne ferito

Incidente stradale a Monza nella mattinata di venerdì 29 dicembre. Poco dopo le 9 all'incorcio tra via Arrigo Boito e viale Cesare Battisti, nel capoluogo brianzolo due auto si sono scontrate. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha causato un ferito.

La chiamata alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è partita pochi minuti dopo le 9 e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza allertata in codice giallo e gli agenti della polizia locale. In seguito allo schianto un'utilitaria è finita dentro la siepe che divide i due sensi di marcia della carreggiata. Ad avere la peggio è stato un uomo di 34 anni, soccorso da un'ambulanza e trasferito in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza.

In corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro e chiarire le responsabilità.