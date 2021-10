Maxi tamponamento tra cinque mezzi a Monza, traffico bloccato

Maxi tamponamento a catena venerdì pomeriggio a Monza. Tre auto, un furgone e un camion si sono scontrati lungo viale Fermi, tra le corsie in direzione di Sesto San Giovanni a ridosso del cavalcavia. Tra le otto persone soccorse dal personale sanitario - nessuna in gravi condizioni - anche una neonata di due mesi che non presenta traumi evidenti e per precauzione è stata trasferita in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza.

Pesantissimi i disagi per la circolazione che si sono verificati a partire dalle 15 tra viale Fermi e viale delle Industrie con lunghe code tra il capoluogo brianzolo e l'innesto per le tangenziali.

Il maxi tamponamento

Lo scontro ha coinvolto tre auto (una Volvo, una Fiat Cinquecento e una Fiat Punto), un furgone e un camion che viaggiavano lungo la corsia di destra verso il cavalcavia. Otto le persone assistite dal personale sanitario di cui quattro trasferite in ospedale per accertamenti. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della polizia locale che è intervenuta lungo viale Fermi con cinque pattuglie impiegate per i rilievi e la gestione della viabilità nel tratto. Sul posto anche il comandante Pietro Curcio che ha coordinato le operazioni di gestione del traffico: l'emergenza si è risolta intorno alle 16.40 con la rimozione di uno dei veicoli dalla carreggiata e la riapertura parziale di una corsia.

Sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato due ambulanze e un'automedica: insieme alla neaonata di due mesi sono stati trasferiti in ospedale un uomo di 32 anni, conducente del furgone, con un trauma al collo, e una donna e un uomo alla guida delle altre due auto. Hanno 29 e 24 anni e le loro condizioni non destano preoccupazione. In viale Fermi venerdì pomeriggio sono giunti anche i vigili del fuoco in seguito alla richiesta di intervento per una donna rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo di una vettura schiacciata tra due mezzi nel tamponamento: la donna poi è riuscita a uscire da sola dal veicolo e le sue condizioni non risultano appunto gravi. In corso gli accertamenti per far luce sulla dinamica del sinistro.