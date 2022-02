Auto fuori strada a Monza, ragazzo di 24 anni incastrato nella vettura e soccorso

Ancora un incidente all'alba a Monza. Ancora un'auto distrutta, finita fuori strada e un giovane in ospedale. Il sinistro è avvenuto intorno alle cinque di domenica 6 febbraio lungo viale delle Industrie, all'altezza della rotatoria del cimitero in corrispondenza con la struttura dell'attraversamento pedonale.

L'incidente e i soccorsi

La chiamata ai soccorsi è arrivata pochi minuti dopo le cinque e sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza del 118 con un'ambulanza e un'automedica accorse in codice giallo insieme agli agenti della polizia locale e ai vigili del fuoco. Il conducente del mezzo, un ragazzo di 24 anni, in seguito al violento impatto è uscito fuori strada, fermandosi nello spiazzo verde dela rotaroria ed è rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo.

Per liberarlo dalla morsa delle lamiere è stato necessario l'intervento dei pompieri: in viale delle Industrie sono intervenute una autopompa da Monza e un modulo di supporto da Seregno. Il 24enne è stato poi affidato alle cure dei sanitari e trasferito in codice giallo al San Gerardo di Monza. Il mezzo risulta attualmente l'unico veicolo coinvolto nel sinistro. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica dell'incidente.

All'alba di sabato, a Monza, si era verificato un altro sinistro che aveva coinvolto tre giovanissimi: una Mercedes ha perso il controllo, ribaltandosi all'altezza del Rondò dei Pini. A bordo c'erano tre giovani di cui due sono stati soccorsi e ricoverati in ospedale in gravissime condizioni.