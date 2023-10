Incidente a Giussano, schianto tra due auto: tre persone soccorse

Incidente stradale a Giussano nel pomeriggio di mercoledì 25 ottobre. Pochi minuti prima delle 16 in viale Monza, due vetture si sono scontrate frontalmente. Sul posto si sono precipitate due automediche e un'ambulanza inviate dalla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza e i vigili del fuoco insieme agli agenti della polizia locale di Giussano che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dianmica del sinistro.

Nello schianto sono rimaste coinvolte tre persone: due donne di 55 e 67 anni e un uomo di 73. Le loro condizioni non sono risultate gravi e il trasferimento in ospedale è avvenuto in codice verde ma una delle persone, in seguito all'impatto, è rimasta bloccata a bordo di uno dei veicoli e per liberarla dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei pompieri.

Mercoledì pomeriggio a Giussano sono stati al lavoro i vigili del fuoco con una autopompa dal distaccamento di Seregno e il carro fiamma di Lissone, mezzo attrezzato proprio per il soccorso in caso di incidenti stradali.