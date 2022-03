Donna investita da un'auto a Villasanta, 63enne grave al San Gerardo

Soccorsi in codice rosso a Villasanta mercoledì mattina. Una donna di 63 anni è rimasta ferita in seguito a un investimento. La chiamata alla centrale operativa dell'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza è scattata pochi minuti prima delle 8.30 quando in via dei Mille, a San Fiorano, è giunta un'ambulanza e un'automedica del 118 insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale.

La signora secondo quanto al momento emerso sarebbe stata investita da una vettura: i soccorsi sono scattati in codice rosso e la donna - che al momento dell'intervento dei sanitari era sveglia e cosciente ma con diversi traumi - è stata accompagnata in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza. La dinamica dell'investimento e gli accertamenti sono stati affidati agli agenti della polizia locale che sono intervenuti in via dei Mille per i rilievi. Non risultano altri feriti.