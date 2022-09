Incidente a Villasanta, auto si ribalta: soccorsa donna

Lo schianto all'incrocio e un'auto ribaltata. Incidente stradale nella mattinata di lunedì 26 settembre a Villasanta. In via Ada Negri, intorno alle 9, sono intervenuti i mezzi di emergenza, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco dopo che due auto sono rimaste coinvolte in un sinistro. Uno dei due veicoli, in seguito all'urto, si è ribaltato.

Sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica preallertate in codice rosso insieme a una squadra dei vigili del fuoco. I pompieri hanno soccorso una donna rimasta intrappolata all'interno di una utilitaria che dopo il sinistro si è ribaltata, restando adagiata su un fianco in mezzo alla strada. A parte la dinamica "scenografica", nessuna delle persone a bordo dei mezzi ha riportato gravi conseguenze o ferite.

La dinamica dello schianto è ora al vaglio della polizia locale del comando cittadino.