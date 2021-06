Incidente a Vimercate, schianto tra auto e moto: 45enne in coma

Un'ambulanza ha trasportato in codice rosso al San Gerardo di Monza il centauro che era in sella alla moto coinvolta nell'impatto

Grave incidente venerdì nel tardo pomeroggio a Vimercate con un uomo, un motociclista 45enne, in coma. Il sinistro ha coinvolto un'auto e una dueruote lungo la strada provinciale 45, all'altezza del Pagani. La chiamata di emergenza per la richiesta di soccorso è scattata poco dopo le 18 e sul posto sono giunte due ambulanze e un'automedica preallertate in codice rosso insieme alla polizia locale del comune di Vimercate che si è occupata dei rilievi.

Ad avere la peggio è stato il centauro, un uomo di 45 anni, che è stato soccorso privo di sensi lungo la provinciale e trasferito a sirene spiegate in prognosi riservata all'ospedale San Gerardo di Monza in pericolo di vita. Lievi ferite invece per l'altra persona coinvolta nell'incidente: una donna 45enne trasferita in codice verde in ospedale.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'impatto. Nel pomeriggio di venerdì 25 giugno in Brianza un altro incidente ha coinvolto un motocicista: l'impatto è avvenuto a Lentate sul Seveso e anche questa volta ha coinvolto una dueruote e una moto. In ospedale è finito un uomo di 66 anni.