Vincenzina, morta sotto a un camion dei rifiuti mentre attraversava la strada

Stava attraversando la strada, a pochi metri da casa sua, quando un camion della nettezza urbana l'ha investita e uccisa. E' Vincenzina Maggioni, 74 anni, la vittima del sinistro mortale avvenuto nella mattinata di giovedì 10 novembre a Mezzago. Un impatto fatale che non ha lasciato scampo alla donna, morta sul colpo in via Fratelli Brasca.

Sul posto l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato l'automedica e l'ambulanza in codice rosso e a Mezzago sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Monza, la polizia locale e i carabinieri della compagnia di Vimercate. La pensionata sembra stesse rincasando dopo alcune commissioni e, a piedi, si stava dirigendo verso casa. Arrivata vicino al camion per la raccolta dei rifiuti ha attraversato la strada passando davanti al mezzo il cui conducente però, forse a causa del parabrezza, non si sarebbe accorto del pedone. E il veicolo avrebbe investito la donna appena dopo aver ripreso la marcia.

La 74enne è deceduta a causa delle lesioni riportate, inutile il tempestivo intervento dei mezzi di emergenza. I rilievi per accertare l'esatta dinamica del tragico sinistro sono stati condotti dalla polizia locale del Corpo Brianza Est guidati dal comandante Alessandro Benedetti. La scomparsa della pensionata ha provocato sgomento nella comunità. La donna lascia il marito e un figlio.