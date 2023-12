Il furto durante le vacanze di Natale in Brianza, l'appello ai ladri: "Trovate un barlume di umanità"

Un furto durante il periodo natalizio e un appello, accorato, da parte dell'associazione Sulé di Agrate Brianza, vittima della visita dei ladri che hanno portato via diversi strumenti musicali e attrezzature tecniche utilizzate durante le attività del centro aggregativo giovani che sorge nei locali comunali del parco Aldo Moro.

Il furto

A dare notizia dello spiacevole episodio è stata la stessa ssociazione, attraverso i canali social. "Carissime e carissime, musicisti e musichieri, briganti e filibustieri, dobbiamo purtroppo comunicare al mondo che in questi giorni di santissime feste, qualche genio del male si è introdotto furtivamente nel Centro Giovani Sulè e ha inopinatamente portato via molte attrezzature dalla Sala Prove che da anni erano a disposizione di generazioni di band del territorio, a costi popolari e con l’unico obbiettivo di condividere passione e partecipazione" si legge nel messaggio.

"Di seguito l’elenco completo delle specifiche, che condividiamo soprattutto nella speranza che chiunque dovesse per caso intercettare nei propri giri qualcuno di questi item potesse farci un fischio (in ogni caso denuncia è stata fatta e le registrazioni delle telecamere esterne saranno visionate da chi di competenza)". Per il furto è stata sporta denuncia e sono in corso le indagini ma dal centro Sulé hanno anche rivolto un appello ai malviventi, nella speranza che possano tornare sui loro passi e restituire quanto rubato.

L'appello

"A te, o a voi, conosciuti o sconosciuti, che avete deciso di approfittarvi della nostra buona fede, rubandoci degli oggetti con un valore oltre che economico anche e soprattutto sociale, consigliamo semplicemente di guardarvi allo specchio, resistere alla legittima tentazione di sputarvi in un occhio, e trovare un barlume di umanità per tornare sui vostri passi, in tutti i sensi. In ogni caso, buone maledette feste anche a voi" hanno scritto.

I ladri ad Agrate Brianza hanno portato via 2 Jet City JCA20H (testate per chitarra), due sintetizzatori, una testata Marshall, una tastiera Yamaha sy77, due microfoni e delle casse.