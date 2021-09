Attesa per caricare il camion, lite tra camionista e magazziniere finisce a schiaffi

Una discussione degenerata fino ad arrivare alle mani per l'attesa che, a detta di una delle parti, era stata eccessiva per l'imballaggio della merce. Nella nottata presso la sede di una logistica al confine tra Monza e Brugherio sono intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza insieme ai carabinieri della compagnia del capoluogo brianzolo.

Ad avere la peggio è stato un uomo di 57 anni, colpito al volto da alcuni schiaffi durante la lite con un autotrasportatore di 25 anni. Il diverbio, sorto per futili motivi, riguardava l'attesa per i tempi di imballaggio della merce da caricare che secondo il camionista era eccessiva. L'uomo è stato accompagnato poco dopo la mezzanotte in ospedale, al San Gerardo di Monza, per accertamenti in codice verde.