"Mi dai una sigaretta?" poi la lite: 18enne colpito con un pugno in faccia

Una lite per futili motivi, scoppiata in piazza dopo una serata trascorsa in compagnia dove qualcuno, forse, ha alzato anche un po' il gomito. E un giovane di 18 anni è stato colpito al volto con un pugno.

Nella nottata tra sabato 27 e domenica 28 gennaio in piazzale Marconi, a Vimercate, sono intervenuti i soccorsi dl 118 e i carabinieri in seguito alla segnalazione di una lite in corso tra giovanissimi.

Mancava una manciata di minuti alla una quando i sanitari del 118 hanno prestato assistenza a un 18enne di origine greca che ha avuto la peggio nel diverbio, colpito con un pugno in viso. Il 18enne ha rifiutato le cure mediche e il trasferimento al pronto soccorso. Secondo quanto ricostruito ad accendere la lite sarebbe stata la richiesta di una sigaretta.