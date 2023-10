Monza, scivola sugli escrementi (non raccolti) di un cane e finisce in ospedale

Il fatto questa mattina, sabato 28 ottobre, intorno alle 6.

Una storia di inciviltà e che ha come vittima una signora di Monza, la cui sola colpa è stata quella di alzarsi questa mattina per andare al lavoro e avere la sfortuna di calpestare gli escrementi di un cane, lasciati a terra dal proprietario incurante nel sottopasso di via D'Annunzio. A raccontare la storia è anche la figlia Ilenia che si sfoga sui social con un post:

"Vorrei davvero ringraziare di cuore chi ha fatto fare i propri bisogni al cane nel sottopasso di via D’Annunzio senza raccoglierli, ti ringrazio perché questa mattina alle 6.00 mia madre mentre andava verso la stazione di Monza per prendere il treno per raggiungere il luogo di lavoro è scivolata sulla mxxxa del tuo cane che tu non hai raccolto! Ora è ricoverata al San Gerardo e deve essere operata. Ti auguro il meglio, fai attenzione perché la ruota gira per tutti".

Abbiamo contattato Ilenia per sapere come stava la madre e la giovane ci ha confermato che la mamma ha subito un vero trauma, sia per il dolore che a livello psicologico: "Dover subire un’operazione stare a letto per diverso tempo non è il massimo", ci spiega comprensibilmente.

Come sempre è bene rimarcare che la responsabilità non è dei cani, ma dei padroni che non osservano le regole per una civile convivenza.