Il condominio di Monza e la casa in Brianza trasformati in magazzini della droga: maxi operazione dei carabinieri

Il condominio e l’appartamento trasformati in depositi della droga. Questo quello che hanno trovato all’alba i carabinieri della Compagnia di Monza. In un condominio del capoluogo brianzolo erano stati nascosti 600 grammi di cocaina, mentre in un appartamento a Seveso c’erano 16 kg di cocaina e 900 grammi di hashish, oltre a migliaia di euro in contanti.

All’alba di questa mattina, sabato 4 novembre, nelle province di Monza e Varese i carabinieri della Compagnia di Monza hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal gip del tribunale di Monza su richiesta della locale procura della Repubblica, nei confronti di 8 persone indagate a vario titolo in concorso per estorsione tentata, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine, coordinata dalla procura di Monza, è iniziata grazie alla denuncia di un ragazzo di 29 anni, originario dell’Ucraina. Il giovane aveva denunciato un gruppo di albanesi che lo avrebbero accusato del furto di una partita di droga. Questi ultimi, per costringerlo a pagare 15mila euro, lo avrebbero aggredito a colpi di bastone provocandogli un trauma cranico.

I militari sono riusciti a risalire ai due presunti aggressori e al tempo stesso a ricostruire una fitta rete di spaccio di droga attiva nelle province di Como e Monza. Una perfetta organizzazione in grado di immettere sul mercato fino a 10 kg di droga. Sono stati ricostruiti vari episodi di spaccio al minuto che avveniva con consegna a domicilio oppure tramite appuntamenti concordati.

Sono stati individuati due depositi utilizzati per nascondere la droga: un condominio di Monza e un appartamento a Seveso, dove due fratelli custodivano ingenti quantità di sostanze stupefacenti. Delle 8 persone arrestate 6 sono state trasferite in carcere e 2 sono agli arresti domiciliari.