Nottata alcolica in Brianza: tre persone in ospedale (dai 20 ai 65 anni)

Una nottata, quella tra venerdì 27 e sabato 28 ottobre, che ha visto molti interventi per soccorrere persone che avevano esagerato con l'alcol. In alcuni casi è stato necessario il trasporto in ospedale. Alle 20.03 la prima chiamata al 118 per una intossicazione etilica che vede come protagonista un 46enne di Desio che da via Milano è stato trasportato all'ospedale San Gerardo. Di nuovo alle 20.55 l'ambulanza è arrivata a Monza in corso Milano in aiuto di un 65enne in difficoltà per intossicazione etilica, come riportato anche da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). È stato portato al Policlinico.

Alle 23.37, in via Cardinale Borromeo a Seveso, codice giallo per un 25enne che aveva bevuto troppo. Sul posto presenti anche i carabinieri di Seregno. Dopo le cure ricevute dai soccorritori non è stato necessario ospedalizzarlo. Infine all'1 di notte, a Lentate, un giovane di 20 anni è stato portato all'ospedale di Cantù sempre per lo stesso motivo.