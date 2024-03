Il nuovo comandante della polizia locale di Seregno è Umberto Trope

Ha preso servizio nella giornata di venerdì 1 marzo Umberto Trope, il nuovo comandante della polizia locale di Seregno. Già vicecomandante della polizia provinciale, Trope è stato individuato per prendere il posto del comandate Giovanni Dongiovanni che dal 15 febbraio è alla guida del corpo di polizia locale di Monza.

Chi è il nuovo comandante Umberto Trope

Vicecomandante della polizia rovinciale di Monza e Brianza, già vice comandante a San Giuliano Milanese, laureato in Scienze Economico Aziendali, docente e istruttuore presso Regione Lombardia e altri enti e istituti, classe 1985. Sarà Umberto Trope a succedere al comandante Giovanni Dongiovanni che dal 15 febbraio ha iniziato a dirigere il comando di Monza.

"Sono molto soddisfatto della scelta che abbiamo fatto - ha commentato il sindaco Alberto Rossi - e sono molto fiducioso che vi siano tutti gli elementi per continuare la crescita del nostro corpo di Polizia locale. Ritengo che il profilo che abbiamo individuato possa guidare il Corpo di Polizia Locale di Seregno sapendo raccogliere le sfide che lo attendono, a partire dall'operatività nelle strade e in mezzo alla gente. Per noi il tema della sicurezza urbana resta al centro del lavoro quotidiano, così come lo stile e il modo adeguato e migliore di porsi con la cittadinanza".

"La nuova caserma, le nuove assunzioni che ci faranno raggiungere il numero massimo storico di agenti, gli investimenti tecnologici e in videosorveglianza, il nuovo assetto interno organizzativo con la cura e la miglior gestione delle nostre risorse umane, rappresentano i quattro pilastri su cui siamo al lavoro per migliorare ulteriormente il lavoro prezioso degli agenti di Polizia Locale e il presidio del territorio della nostra città. Nel ringraziare nuovamente il Comandante Dongiovanni per il suo lavoro e nell'augurargli con affetto il miglior successo possibile nella sua nuova sfida professionale, sono convinto che l'arrivo del nuovo Comandante possa dare ulteriore linfa a questo percorso di crescita che resta una delle nostre priorità come Amministrazione".

"Il Corpo di Polizia Locale della Città di Seregno, che in questi anni ha dimostrato grande compattezza e capacità operativa, con l'individuazione del nuovo Comandante ha di fronte a sé mesi in cui faremo insieme un ulteriore passo in avanti nel servizio alla Città. Da parte mia e dell'Amministrazione - prosegue il Vice Sindaco Viganò - continueremo a garantire il massimo sostegno e la costante presenza al fianco di chi ogni giorno, con dedizione, è al servizio dei cittadini."