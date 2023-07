I nuovi parcheggi per i disabili (ancora) sbagliati, ma corretti in tempi record

Nuovi parcheggi per le persone con disabilità a Monza. Ma, ancora una volta, gli addetti ai lavori sbagliano le misure realizzando stalli inutilizzabili per chi è costretto su una sedia a rotelle.

Succede a Monza, nella centralissima via San Gerardino, proprio vicino all’Oasi di San Gerardo. Gli stalli sprovvisti degli spazi previsti per l’uscita della persona sulla sedia a rotelle sono subito finiti sui social. Un post sulla pagina Facebook “Sei di Monza se…” pubblicato nella serata di giovedì27 luglio ha scatenato decine di commenti e di critiche.

Anche perché, l’errore nelle misure dei parcheggi per le persone con disabilità, a Monza non è una novità. Era già successo alcuni mesi fa con due nuovi stalli – anche in questo caso inutilizzabili – in piazza Castello. L’errore si è ripetuto nuovamente. “Fatti in questo modo sono parcheggi inutili”, si legge nei commenti del gruppo Facebook monzese . Tante le critiche, gli sfottò, ma anche gli insulti nei confronti di chi aveva svolto l’intervento e di chi lo avrebbe dovuto controllare.

Nella discussione social è intervenuto anche il vicesindaco Egidio Longoni. “. È un evidente errore che non vuole ovviamente essere una mancanza di rispetto per le persone fragili e disabili. Tanto è che questa amministrazione ha indicato di creare nuovi stalli di questo tipo. Abbiamo avvisato la ditta che provvederà al ripristino secondo le norme vigenti ma sempre con un'attenzione a queste persone e senza costi aggiuntivi. Dopodichè in questi post noto insulti gratuiti e poco edificanti che non sono certo di aiuto per la città. Grazie per la segnalazione”.

Nella mattinata di venerdì 28 luglio gli addetti si sono rimessi al lavoro e hanno sistemato il problema, realizzando stalli delle dovute dimensioni ed eliminando, in questo modo, due posti che, comunque, sarebbero risultati inutilizzabili per chi ha difficoltà motorie.