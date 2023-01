"C'è uno strano proiettile nel Villoresi", a Monza spunta un ordigno di guerra inesploso

Era sul fondo del canale, parzialmente ricoperto di acqua. E quel proiettile "dalle dimensioni strane", così come ha riferito chi ha segnalato il fatto alla centrale operativa della polizia di Stato, non è passato inosservato. La telefonata è giunta intorno alle 11.12 di mercoledì 25 gennaio e nel punto segnalato, all’intersezione con il ponte di via Pacinotti, si sono subito precipitate le volanti della questura.

E' intervenuto un equipaggio della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che ha rinvenuto un proiettile di artiglieria calibro 40 residuato della seconda Guerra Mondiale, inesploso e parzialmente ricoperto dall’acqua. L'area, a ridosso della pista ciclabile, è stata quindi delimitata e messa in sicurezza per l'intervento del Nucleo Artificieri di Milano che ha provveduto alla rimozione dell’ordigno e alla sua successiva distruzione.

Le operazioni - specificano dalla questura, sono durate un paio d'ore e si sono concluse intorno alle 13.20 e "non hanno recato alcun disagio ai residenti e ai ciclisti che si trovavano in zona".