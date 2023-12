Tenta di strangolare la fidanzata di 18 anni in casa, salvata dalla coinquilina: denunciato 22enne

Le ha messo le mani al collo, ha cercato di strangolarla e l'ha colpita. Una violenza che si è consumata all'interno di un appartamento di Monza lo scorso 12 dicembre e che è venuta alla luce solo martedì, dopo che il caso che ha avuto come vittima una 18enne di origini napoletane è stato denunciato pubblicamente dal deputato Francesco Emilio Borrelli con la consigliera comunale di Europa Verde a Mugnano Giusy Mauriello. A salvare la ragazza dalla violenza sarebbe stata la sua coinquilina che avrebbe assistito all'aggressione e avrebbe fermato il giovane. L'uomo, 22 anni, è stato denunciato.

Dopo l'aggressione è scattata la chiamata al 112 e nell'appartamento di Monza è intervenuta la polizia. Il 22enne, che nei giorni scorsi risultava irreperibile, è stato rintracciato e al ragazzo è stato notificato il provvedimento di ammonimento del questore.

Secodndo quanto emerso, i due giovani si sarebbero frequentati per circa un anno e poi la ragazza avrebbe interrotto la relazione a causa delle liti per la gelosia del 22enne. Poi l'aggressione, con il 22enne che ha stretto le mani al collo della ex fidanzata per impedirle di scappare. La 18enne era stata soccorsa e trasportata in ospedale dove era stata dimessa con una prognosi di una setimana.

Il papà della vittima: "Ho paura per lei"

“Il fidanzato abita a poche centinaia di metri di distanza e io già immagino il peggio - racconta il papà - I carabinieri mi hanno detto che devono aspettare la risposta del giudice prima di intervenire, ma come può passare tutto questo tempo in una situazione così pericolosa? Ci sentiamo abbandonati e non sappiamo che fare, a chi rivolgerci, questa situazione spinge le persone alla follia. Sono seriamente preoccupato per la vita di mia figlia e mi auguro che qualcuno faccia qualcosa e in fretta perché questo è solo l’ultimo di una serie di episodi di violenza che mia figlia ha subito nel corso degli ultimi mesi”, denuncia il papà della vittima.

Borrelli: "Le donne non possono essere lasciate sole in mano ai loro aguzzini"

“Alle denunce devono seguire azioni rapide e concrete da parte della magistratura e delle forze dell’ordine, altrimenti ogni sforzo diventa inutile. Non possiamo dire a tutti ‘denunciate’ e poi non accade nulla. Qui c’è una vita in serio pericolo e non muovere un dito significa essere complici dei reati successivi che verranno commessi. Le donne non possono essere lasciate sole in mano ai loro aguzzini. Chiediamo che si faccia tutto il possibile per tutelare questa vita, questa ragazza, questa famiglia”, è quanto dichiarato dal deputato Francesco Emilio Borrelli con la consigliera comunale di Europa Verde a Mugnano Giusy Mauriello