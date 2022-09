Venerdì nero: al via lo sciopero dei treni

Sarà una giornata di fuoco quella di oggi venerdì 9 settembre. Come si legge sul sito dell'azienda dalle ore 09:01 alle ore 16:59, è stato proclamato uno sciopero nazionale del personale mobile (macchinisti e capitreno) di Trenord, Trenitalia, Trenitalia Tper e Italo NTV.

Pertanto, il servizio regionale, suburbano, la lunga percorrenza di Trenord e il servizio aeroportuale, potranno subire variazioni e cancellazioni. Non sono interessate le fasce orarie di garanzia. Viaggeranno anche i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le 09:01 con arrivo previsto entro le 10.

Per il solo Servizio Aeroportuale potranno essere istituiti autobus sostitutivi “no-stop” tra Malpensa Aeroporto T1 e Milano Cadorna/Stabio. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la nostra App. Potranno verificarsi ripercussioni immediatamente dopo la conclusione dello sciopero; pertanto, vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui monitor.

Per quanto riguarda Trenitalia, sono previste possibili cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e Regionali. Gli effetti, sempre in termini di cancellazioni e ritardi, potranno protrarsi anche oltre l’orario di termine dello sciopero. Trenitalia, tenuto conto delle possibili importanti ripercussioni sul servizio, invita tutti i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione. La tabella dei treni garantiti è disponibile sul sito web trenitalia.com nella pagina dedicata agli scioperi.

Informazioni su collegamenti e servizi saranno diffusi attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo Fs Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, alle self service e presso le agenzie di viaggio convenzionate.