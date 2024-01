Oltre 240 giorni di sciopero nella multinazionale brianzola: i motivi della mobilitazione

Venerdì scorso hanno incrociato le braccia per chiedere il reinserimento della collega licenziata dopo essersi ammalata. Da domani, mercoledì 31 gennaio, fino al 30 settembre sarà un susseguirsi di scioperi e di mobilitazione.

Ancora agitazione alla StMicroelectronics di Agrate Brianza. A salire sulle barricate e a indire ben 8 mesi di scioperi e di mobilitazione sono i sindacati. Rsu, Usb e Uilm dichiarano lo sciopero dal 31 gennaio al 30 settembre 2024. Giornate intere di sciopero, o a multipli di 30 minuti su giornata e su tutti i turni, si legge nel volantino diffuso dai sindacati.

Sono diverse le cause che hanno indotto i rappresentanti dei lavoratori a questa mobilitazione che durerà oltre 240 giorni. L’ultimo episodio riguarda il licenziamento di una lavoratrice di 50 anni che si è ammalata: l’azienda, non avendole trovato una collocazione consona alla sua situazione all’interno della ditta, l’ha licenziata. Una decisione aspramente criticata dai rappresentanti dei lavoratori: “Impossibile che in un’azienda con 5mila dipendenti non ci sia una collocazione per una donna diplomata che aveva già fatto esperienza di due anni in ufficio. Soprattutto in una azienda che si è vantata di avere da poco vinto il premio di una delle aziende dove si lavora meglio”, avevano dichiarato.

Ma i motivi del malcontento sono molti altri: difficoltà di dialogo e di confronto con la direzione amministrativa; mancanza di risposte alla richieste di sottoscrivere il calendario di fabbrica a gennaio permettendo ai lavoratori di prenotare le vacanze estive in anticipo con relativo risparmio economico; difficoltà di dialogo in merito al tema degli inquadramenti professionali. Rus, Usb e Uil inoltre nel volantino diffuso denunciano un diverso trattamento da parte dell’azienda alle varie sigle sindacali, sentendosi discriminate.