In arrivo un altro sciopero dei mezzi a Monza e in Lombardia

Nuovo sciopero dei mezzi in arrivo. Tra martedì 14 e mercoledì 15 dicembre è in calendario un nuovo sciopero del trasporto a Monza e nel resto della Lombardia. A incrociare le braccia potranno essere i dipendenti di Trenord, la società che gestisce i convogli regionali.

L'agitazione, stando a quanto riporta il sito dedicato del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è stata proclamata dalle sigle "Rsu 1A Pdm" e "Rsu 1B Pdb", le stesse che già avevano indetto altri due scioperi tra settembre e ottobre.

Gli orari

Il rischio caos per i treni regionali sarà dalle 3 della notte del 14 fino alle 2 della notte del 15, con 23 ore di potenziale sciopero durante le quali saranno però previste fasce di garanzie.

Soltanto lo scorso 3 dicembre era andata in scena un'altra doppia agitazione che aveva coinvolto sia i ferrovieri sia i dipendenti di Atm, i cui mezzi però avevano in realtà circolato regolarmente. In quel caso la protesta era per dire no all'obbligo di green pass anti covid sui luoghi di lavoro.