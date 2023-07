Vandali in azione in centro Monza: imbrattati i monumenti simbolo della città

L'Arengario, il Ponte dei Leoni ma non solo. Sono diversi i monumenti e i luoghi simbolo della città che nei giorni scorsi sono stati vandalizzati. "Take off Ur mask", togli la maschera. Una scritta a caratteri cubitali, con lo spray rosso che campeggia sul ponte dei Leoni, su una facciata dell'Arengario ed è apparsa anche in piazza Trento e Trieste.

Un blitz dei vandali che al momento è rimasto anonimo che ha deturpato alcuni simboli della città.