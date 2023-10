"Non uscite di casa": il sindaco brianzolo che invita i cittadini a rimanere nelle proprie abitazioni

Il Sevevo è esondato mettendo in ginocchio anche molti comuni della Brianza. Il comune di Seveso invita i cittadini a non uscire di casa. Diverse strade sono finite sott'acqua, il traffico è in tilt, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine sono impegnate in numerosi interventi e il centralino del 112 non smette di suonare. Così che il sindaco di Seveso, Alessia Borroni, lancia un invito ai suoi concittadini direttamente sulla pagina Facebook del Comune.

"Causa allagamenti chiusi alla circolazione corso Isonzo e viale Redipuglia - si legge sul profilo social del Comune -. Visto il perdurare delle precipitazioni la situazione potrebbe anche peggiorare. Si invita quindi la popolazione a uscire di casa solo se necessario e, nel caso, prestare massima attenzione negli spostamenti. Dopo le forti piogge dell'alba si segnalano grossi problemi alla circolazione nelle vie principali della città causa allagamenti, specialmente in viale Redipuglia, mentre si procede a passo d'uomo in Corso Isonzo. Si raccomanda a tutti la massima attenzione negli spostamenti. Contattare il 112 solo se strettamente necessario, il centralino dei soccorsi è in tilt. Anche nei paesi limitrofi (Barlassina, Meda, Cesano) la situazione è complicata, mentre si segnalano lunghe code verso Milano dove è esondato il Seveso".

"Da questa mattina alle 5.30 sono sul territorio insieme a Gruppo comunale volontari protezione civile di Seveso, polizia locale e carabinieri - aggiunge il sindaco sulla sua pagina facebook -. Per favore, chi abita a Seveso, nel limite del possibile stia a casa. Corso isonzo e via redipuglia sono stati chiusi nelle zone del Certesa. Le scuole sono sotto controllo. Vi aggiorno".