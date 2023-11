Spacca con un masso la vetrina del negozio per rubare: arrestato 24enne

Ha scagliato un masso contro la vetrina di un negozio per rubare ma è stato preso dalla polizia. Ora il 24enne è stato arrestato e verrà espulso.

Erano le 21 di lunedì 06 novembre quando una volante della questura di Monza è intervenuta in corso Milano dove un ragazzo di di 24 anni, di origine marocchina e irregolare sul territorio nazionale, si è introdotto all'interno del negozio di prodotti elettronici e telefonia Mc Repair per rubare, dopo aver scagliato un masso contro la vetrina. Non appena giunti sul posto gli agenti della polizia di Stato lo hanno trovato mentre ancora era intento a maneggiare con il registratore di cassa, nell'intento di sottrarre il denaro contenuto, ma sono riusciti a bloccarlo prima che potesse darsi alla fuga con la refurtiva.

Durante la perquisizione gli agenti hanno rinvenivano 120 euro in moneta nascosti nella tasca dei suoi pantaloni, somma presumibilmente riconducibile al denaro presente all’interno del registro cassa.? A seguito degli accertamenti effettuati in questura i poliziotti hanno potuto verificare la nazionalità del ragazzo, in Italia senza fissa dimora, privo di occupazione lavorativa e non nuovo ad attività illegali.? Più volte il 24enne è stato infatti denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti e solo qualche giorno fa è stato denunciato dalla polizia di Stato perché trovato in possesso di hashish.

Il ragazzo è stato anche arrestato precedentemente per aver rubato un monopattino elettrico ad un giovane ragazzo nei pressi del centro commerciale Torri Bianche. Al momento della perquisizione personale è stato trovato trovato in possesso di circa 20 grammi di hashish occultati all’interno della biancheria intima. Ancora, nel giugno 2022, il giovane 24enne è stato tratto in arresto perché colto a cedere della droga a un suo connazionale.

Attestata la sua irregolarità sul territorio nazionale il questore di Milano gli aveva ordinato di lasciare il territorio nazionale. Ordine che il ragazzo non ha seguito, continuando a permanere illecitamente sul territorio nazionale spacciando e commettendo furti. Nella mattinata di martedì 7 novembre, all’esito del processo per direttissima nel Tribunale di Monza, il giudice ha convalidato l’arresto e ha concesso il nulla osta all’allontanamento dal territorio nazionale. Accompagnato in questura il questore Marco Odorisio ne ha disposto l'accompagnamento al centro per il rimpatrio di Roma dove sarà trattenuto per il tempo strettamente necessario al definitivo allontanamento dall'Italia.