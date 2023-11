Blitz antidroga in stazione: 43enne arrestato e rimpatriato

Alle spalle aveva già numerosi episodi criminali, dallo spaccio alle minacce.

Un uomo marocchino di 43 anni è stato arrestato ed espulso nell'ambito del pattugliamento eseguito dagli agenti della polizia di Stato, nella giornata del 27 novembre, di lunedì 27 novembre, in corso Milano, piazza Arosio e nella zona della stazione ferroviaria cittadina.

Intercettato dagli agenti nei pressi del sottopassaggio della stazione, l'uomo ha infatti tentato di fuggire, gettando quanto aveva in mano in un’area verde dello snodo ferroviario. Dopo essere stato bloccato addosso gli sono stati trovati 6 involucri di hashish, per un peso totale di 10,92 grammi. L’uomo, privo di documenti e con ben nove diverse generalità fornite durante i controlli precedenti, è stato dunque accompagnato in questura, dove è stata accertata la sua irregolarità sul territorio nazionale.

Gia segnato da arresti per spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e minacce, e già raggiunto da precedenti provvedimenti di espulsione, il 43enne aveva continuato a rientrare illegalmente in Italia. Nella giornata del 28 novembre, dopo essere stato sottoposto al giudizio direttissimo, il questore di Monza e della Brianza ha dunque emesso il provvedimento di accompagnamento immediato alla frontiera per il definitivo rimpatrio in Marocco. L'uomo è stato scortato dal personale di polizia all’aeroporto di Malpensa, dove è stato imbarcato su un volo diretto a Casablanca.