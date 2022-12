Guasto a una tubatura a Cesano Maderno e strada chiusa

Corsa contro il tempo a Cesano Maderno per riparare al più presto il guasto a una tubatura della condotta dell'acquedotto. E in corso Libertà è stata deviata anche la circolazione per i veicoli per evitare cedimenti del manto stradale. A renderlo noto è il municipio. "È in corso l’intervento di ripristino dopo il guasto ad una tubazione che ha interessato Corso della Libertà all’intersezione con via Dante" spiegano dal comune.

"I tecnici di Brianzacque hanno garantito ritmi di lavoro serrati affinché il guasto sia riparato quanto prima. Nel frattempo la circolazione è stata deviata dalla Polizia Locale per scongiurare il rischio di cedimenti della sede stradale, mentre la viabilità pedonale non è interrotta e i cittadini possono transitare nella via. Si tratta di un guasto di seria importanza e non prevedibile, che ha interessato la linea dell’acquedotto".

Il guasto, come ha precisato l'assessore ai Lavori Pubblici Manuel Tarraso, risale alla giornata di sabato. Nel weekend nel tratto si era riscontrata una copiosa perdita di acqua in strada e si era cercato di limitare i disagi per le utenze private e per le attività commerciali, garantendo il flusso d'acqua dalle condotte. L'intervento di ripristino però è stato programmato nelle giornate di martedì e mercoledì, con l'arrivo dei collettori di ricambio. Il guasto dovrebbe essere defintivamente riparato entro la giornata di mercoledì 21 dicembre.