Ubriaco nel parcheggio di un supermercato in Brianza: guidava un'auto rubata

Ubriaco, nel parcheggio di un supermercato e al volante di un'auto rubata. E senza patente. A fermare l'uomo per un controllo martedì sera sono stati i carabinieri della stazione di Verano Brianza, durante un servizio di pattugliamento del territorio finalizzato anche alla prevenzione delle rapine negli esercizi commerciali. Passando da via Nazario Sauro, i militari sono entrati nel parcheggio all’aperto del supermercato Lidl per verificare la presenza di persone sospette. E l'attenzione si è concentrata sul conducente di una Fiat Punto di colore scuro. Ed è scattato il controllo.

L’uomo, un 45enne, senza fissa dimora, disoccupato e pluripregiudicato per reati contro la persona, il patrimonio e per droga, attualmente sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, secondo quanto riferito dal comando provinciale dell'Arma dei carabinieri è fin da subito apparso strano, con segni di abuso di alcol. Sottoposto al test dell'etilometro, il 45enne è risultato positivo con un tasso di oltre 1,6 g/l in entrambe le prove previste.

L'uomo è così finito nei guai con una denuncia per guida in stato di ebbrezza ma non si tratta del solo reato di cui ora dovrà rispondere. Mentre veniva effettuato l’accertamento etilometrico infatti la banca dati consultata dai militari ha permesso di accertare che la Fiat Punto era di proprietà di una donna 61enne ed era stata rubata la notte precedente a Monguzzo. L'uomo dovrà rispondere anche di ricettazione, guida senza patente perchè mai conseguita e immigrazione clandestina.