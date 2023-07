Ubriaco e fermato, per protesta riprende col telefonino gli agenti

E' stato fermato perché ubriaco se ne andava in giro a molestare le persone. Ma evidentemente convinto di essere nel giusto "per protesta" si è messo a filmare con lo smartphone i poliziotti che gli hanno chiesto i documenti.

L'episodio nella serata di venerdì 14 luglio, in piazza Indipendenza, nel corso dei controlli disposti dal questore di Monza Marco Odorisio, di concerto con la polizia locale, nelle zone della movida. L'uomo, un 38enne di origine ecuadoriane, è stato fermato perché in evidente stato di alterazione per abuso di alcool. Un approccio, quello degli agenti, che fin da subito lo ha visto però parecchio contrariato. Tanto che, alla richieste delle generalità, ha cominciato a sbraitare e ad agitarsi. Non solo. Per protestare contro quello che verosimilmente ha ritenuto essere un controllo inopportuno ha infatti tirato fuori dalla tasca il suo telefonino e si è messo a filmare gli agenti. Per far valere i suoi "diritti".

Dopo aver tentato di riportarlo a più miti consigli gli agenti hanno infine sanzionato l'uomo per ubriachezza molesta.

Nel corso della stessa serata, sempre in piazza Indipendenza, altri tre cittadini extracomunitari sono stati sanzionati perché sorpresi a bere bevande alcoliche su suolo pubblico. Contravvenendo alle disposizioni in vigore.