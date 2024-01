Notte di violenza a Monza: spunta anche un'arma bianca

Una notte di violenza a Monza: ci sono state due aggressioni e un giovane è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. La prima aggressione è avvenuta in via Aliprandi. Intorno alle 2.15 di domenica 7 gennaio, da quando si apprende dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), un ragazzo di 18 anni è stato aggredito. Sul posto l’ambulanza in codice giallo, ma non è stato necessario il trasporto del giovane in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Quasi contemporaneamente c’è stata un’altra aggressione sempre a Monza, in via Luigi Villa, dove sarebbe comparsa anche un’arma bianca. Quattro le persone coinvolte, tutti giovanissimi. Si tratta di un 18enne, due 20enni e un 22enne. Per uno dei ragazzi è stato necessario il trasferimento al pronto soccorso del San Gerardo in codice verde. Anche su questa vicenda stanno indagando i carabinieri intervenuti sul posto e impegnati nella ricostruzione della vicenda.