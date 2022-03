Prezzo non disponibile

Tornano le visite guidate in Villa Tittoni. Domenica 27 marzo dalle ore 15.30 alle ore 18.30, riprendono le visite guidate nella storica dimora brianzola in collaborazione con l’associazione culturale Guidarte. Le guide condurranno i visitatori nelle suggestive sale del piano terra e nella cappella neo-rinascimentale, decorata a encausto dai fratelli Gerli.

La visita guidata dura circa un'ora e il tour ha un costo di 8 euro (intero) / 5 euro (ridotto) con prenotazione obbligatoria sul sito www.villeaperte.info.

L'accesso è consentito come da disposizioni ai possessori di certificazione verde rafforzata.

"Grazie alla collaborazione con l'associazione culturale Guidarte vogliamo seminare bellezza e cultura affinché si possa ripartire da noi e dalle nostre radici per proiettarsi verso un cambiamento che deve necessariamente passare dalla tutela e dalla riscoperta del nostro patrimonio artistico e culturale – afferma l’assessore alla cultura Miriam Cuppari – Faccio mia, per l’occasione, la frase che accoglie i visitatori sulla pagina internet di Villa Tittoni: - "Ci sono luoghi che incantano al primo sguardo, luoghi dove la storia ha lasciato il suo segno, luoghi che invitano a vivere nuove esperienze. Questa è Villa Tittoni, dove tutto accade." - perché ritengo che in queste poche parole ci sia il sunto di ciò che intendo quando penso a questo sito incantevole della nostra città. Vi aspettiamo numerosi!”