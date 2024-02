Nonno viaggiatore, a Monza la speciale agenzia di viaggi riservata agli over 60

Tutto è nato negli anni Ottanta quando erano di moda i cosiddetti “viaggi delle pentole”. Gite di una giornata al lago o in montagna per regalare qualche ora di svago ai pensionati, ma al tempo stesso per provare a presentare e vendere pentole e corredi. Così è iniziata l’avventura imprenditoriale di Angelo Sambati che a Monza ha creato il “Nonno viaggiatore” (oggi diventara Viaggia che ti passa, anche se per tutti resta il 'Nonno viaggaitore'), la prima agenzia di viaggi riservata ai brizzolati che organizza viaggi di gruppo per sconfiggere la malinconia (e non per vendere le pentole).

Un punto di riferimento nel cuore del quartiere di Sant’Albino prima e di Cederna oggi dove, grazie al continuo passaparola, è un via vai di pensionati (sia soli che in coppia) che telefonano o si recano personalmente per regalarsi una vacanza. Addio ai viaggi toccata e fuga in pullman Gran Turismo: Angelo, morto precocemente alcuni anni fa, aveva capito che chi è in pensione da poco (o anche tanto tempo) ha una grande voglia di viaggiare, conoscere, vedere luoghi nuovi e sempre più spesso combattere la solitudine e la malinconia. Così che oggi l’eredità del “Nonno Viaggatore” è passata nelle mani della moglie Donata che, con altrettanto entusiasmo, porta in giro per l’Italia e il mondo centinaia di pensionati che arrivano da tutta la Brianza.

“Sicuramente il fatto di andarli a prendere a casa con la navetta è uno dei punti di forza della nostra agenzia, nel quale fin da subito Angelo aveva creduto – spiega Donata a MonzaToday -. Con la navetta li portiamo direttamente al luogo della partenza. Poi al rientro, sempre la navetta, li riaccompagniamo a casa”.

Un’agenzia di viaggi che lavora a pieno ritmo tutto l’anno, tranne nel periodo clou dalla metà di luglio alla fine di agosto, quando gli hotel sono meno propensi a prenotare per i grandi gruppi. Nella programmazione c’è solo l’imbarazzo della scelta: montagna, mare, collina, viaggi all’estero. E soprattutto viaggi in compagnia proprio in quei periodi in cui la solitudine si fa sentire di più. “Le vacanze che organizziamo per Natale, Capodanno e Pasqua sono super gettonate – prosegue Donata -. Molto spesso, infatti, proprio durante le feste comandante i pensionati si sentono ancora più soli e tristi. Alcune volte perché ormai non hanno più nessuno con cui condividere quelle feste, altre perché i rapporti in famiglia qualche volta si incrinano e allora è meglio partire e conoscere nuove persone”.

La voglia di conoscenza e di condivisione è molto grande e spesso si creano amicizie che poi proseguono anche quando si ritorna a casa. “Purtroppo la solitudine è molto diffusa, anche a Monza e in Brianza – prosegue Donata -. Alcune volte siamo dispiaciuti di dover dire di no a qualcuno perché ormai abbiamo raggiunto il numero massimo di iscritti”. Così che l’agenzia di via Cedera 24C diventa spesso anche un luogo dove, non solo prenotare qualche giorno di relax, ma anche raccontare un po’ della propria vita. “Racconti che ti toccano il cuore e che ti fanno capire quanta malinconia e dispiaceri ci sono magari dietro al volto di una persona all’apparenza sorridente. Una persona che quando parte ritrova così un po’ di serenità”.

Viaggiatori anche over 90 che si dimostrano instancabili e infaticabili. “C’è chi, malgrado qualche acciacco, non si perde neppure una delle escursioni che organizziamo – aggiunge -. Persone che hanno una straordinaria voglia di vivere, di conoscere e soprattutto di condividere”. Donata ci deve lasciare: il telefono continua a squillare, oltre al via vai di persone che entrano nell’agenzia per salutare ma anche per prenotare. "È un lavoro faticoso – conclude -. Non sempre è facile, ma quando vedo la gioia negli occhi di queste persone, capisco che ho raggiunto quell’obiettivo che da anni portava avanti mio marito”.