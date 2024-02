La svolta green di Rovagnati: tra poco l'azienda produrrà quasi tutta l'energia da sé

Un grande parco fotovoltaico nello stabilimento di Arcore, così da poter essere (quasi del tutto) autonomi per la produzione dell’energia.

Prosegue la conversione green di Rovagnati: a breve verrà inaugurato il nuovo parco fotovoltaico nello stabilimento di Arcore, ed entro la fine del 2024 verrà ampliato anche quello di Villasanta. Una rivoluzione energetica che permetterà all’azienda nata a Biassono di produrre l’80% del proprio fabbisogno elettrico. Rovagnati inoltre sta lavorando a un piano di efficientamento dei parchi caldaie che nel 2023 ha portato a una diminuzione stimata del consumo di gas metano del 5%.

“È necessario considerare questi investimenti come parte del nostro core business per riuscire a garantire crescita e competitività dell’azienda sul lungo periodo”, commenta Gabriele Rusconi, Managing Director and Board Member Il nuovo parco fotovoltaico, che verrà inaugurato prossimamente andando ad aggiungersi a quelli già presenti a Villasanta (che nel corso del 2024 verrà ampliato), Felino, Sala Baganza e nell'Azienda Agricola Borgo del Sole, non è l’unico aspetto della transizione energetica di Rovagnati. Le attività relative alla transizione energetica rientrano nell’ambito di Rovagnati Qualità Responsabile (RQR), il programma ESG (Environmental, Social, Governance) con cui l’azienda si fa promotrice di uno sviluppo sostenibile del business, attento ai prodotti, alle persone e all’ambiente.

“L’energia è un tema particolarmente strategico e complesso in questo momento per tutte le aziende, soprattutto per quelle trasformative come Rovagnati – aggiunge Rusconi -. Abbiamo attraversato negli ultimi anni un contesto macro economico complicato che ci ha portati a compiere alcune scelte strategiche, anche in termini energetici. Ma al di là dei fattori congiunturali, che sono sempre in evoluzione, Rovagnati vuole scommettere su una visione di lungo periodo e da anni continua a investire in un processo di trasformazione industriale che passa attraverso l’efficientamento energetico, la riduzione degli sprechi e il potenziamento delle fonti rinnovabili. Questi investimenti sono fondamentali per il nostro business come quelli in ricerca e sviluppo di prodotto. Per essere veramente a prova di futuro è fondamentale continuare a creare valore aggiunto per i clienti, i partner e tutti gli stakeholders”.