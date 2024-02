Cinque comuni in Brianza assumono: il concorso per 7 posti a tempo indeterminato

In cinque comuni della Brianza si cercano sette persone da assumere come istruttore tecnico. La centrale unica di committenza della provincia di Monza e Brianza ha indetto un concorso per la copertura di sette posti a tempo pieno e indeterminato.

La procedura selettiva, come precisato dalla provincia di Monza e Brianza, è finalizzata al reclutamento di personale con contratto di assunzione a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di Istruttore tecnico (area degli istruttori) presso i comuni di Barlassina, Cavenago di Brianza, Lentate sul Seveso, Novate Milanese e Varedo.

Le sedi di lavoro oggetto del presente bando di concorso sono le seguenti:

n. 1 posto a tempo pieno – Comune di Barlassina;

n. 1 posto a tempo pieno – Comune di Cavenago di Brianza;

n. 2 posto a tempo pieno – Comune di Lentate sul Seveso;

n. 1 posto a tempo pieno – Comune di Novate Milanese (MI);

n. 2 posti a tempo pieno – Comune di Varedo.

La prova scritta è stata fissata il prossimo 27 marzo e fino alle 12 del 16 marzo è possibile presentare la propria candidatura per l'ammissione al concorso.

Qui è possibile consultare il bando con le informazioni e le procedure di selezione e i criteri di ammissione.