Le 10 aziende di Monza e Brianza che hanno fatto crescere di più il fatturato in tre anni

Tra le 500 aziende che in Italia sono cresciute di più, facendo lievitare il fatturato in tre anni, ci sono anche delle realtà di Monza e della Brianza. Sono una decina infatti le imprese e le aziende del territorio presenti nella classifica "Leader della crescita 2024", la lista delle 500 aziende italiane autocandidatesi che hanno ottenuto la maggiore crescita di fatturato tra il 2019 e il 2022, realizzata da Il Sole 24 Ore e Statista.

La prima tra le aziende di Monza e Brianza in classifica per la crescita di fatturato è la Edilgroup7 Srl, realtà imprenditoriale di Nova Milanese attiva in ambito delle costruzioni e dell'ingegneria. La Edilgroup7 ha realizzato una crescita di fatturato tra il 2019 e il 2022 pari al 95,96% conquistando il 63esimo posto su 500 aziende presenti nella classifica Leader della Crescita 2024.

I dati del fatturato indicati nel report sono espressi in migliaia di euro, come da indicazione metodologica de Il Sole 24 Ore, la percentuale indica invece il tasso di crescita annuo dell'azienda.

A Monza spicca la società Flu Srl, attiva nel settore della pubblicità e del marketing che ha registrato una crescita pari al 93,99% conquistando la posizione 68 in classifica.

Tra le aziende monzesi anche il Centro Caravans Barassi, BcodeAutomation S.r.l. di Desio che si occupa di automazione industriale, Uga Nutraceuticals Srl realtà di Monza attiva nel settore dei prodotti farmaceutici e biotecnologie. Alla posizione 213 figura un'altra agenzia pubblicitaria di Monza, la Kiwi Digital. Presenti in classifica anche la Quantyca Spa (IT e software), GSR Technology Italy S.r.l.di Desio e l'agenzia di marketing All Srl di Monza. Chiude la carrellata delle realtà brianzole presenti nella classifica la Frau Pharma di Agrate Brianza alla posizione 496.

I criteri e il metodo

Leader della crescita 2024 è la lista delle 500 aziende italiane che hanno ottenuto la maggiore crescita di fatturato nel triennio tra il 2019 e il 2022. Sono state prese in considerazione sia aziende private che quotate in borsa. Il concorso è stato svolto per il sesto anno consecutivo in collaborazione tra Il Sole 24 Ore e Statista. Per essere inclusi nella classifica delle aziende italiane con la maggiore crescita di fatturato l’azienda doveva soddisfare i seguenti criteri:

Fatturato di almeno €100.000 nel 2019

Fatturato di almeno €1,5 milioni nel 2022

L’azienda deve essere indipendente (nessuna filiale o affiliata)

L’azienda deve avere la propria sede legale in Italia

La crescita di fatturato nel triennio 2019-2022 deve essere prevalentemente organica, quindi interna

L’azienda non si trova in nessuna delle condizioni di cui all'art. 80 del Dlgs. 50/201

Il calcolo del tasso di crescita aziendale si è basato sui dati di fatturato comunicati e confermati dalle aziende candidate.

Il tasso annuo di crescita composto (CAGR) è stato calcolato come segue:((????????? 2022)/(????????? 2019))^(1/3)−1=????? ????? ?? ???????? ???????? (????). "Il concorso è stato pubblicizzato sia online che in stampa, permettendo così a tutte le aziende idonee di registrarsi attraverso il sito di Statista e Il Sole 24 Ore. Inoltre, Statista ha invitato migliaia di aziende in Italia, identificate come possibili candidate per i Leader della crescita 2024, a partecipare al concorso tramite posta ed e-mail" ha precisato il Sole 24 Ore, chiarendo la metodologia dell'analisi. La fase di registrazione è durata dall'11 aprile al 14 luglio 2023. I dati di fatturati presentati sono stati certificati dall'amministratore delegato o dall'amministratore finanziario o da un membro del comitato esecutivo dell'azienda.