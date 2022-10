Il comune brianzolo che cerca due dipendenti (a tempo indeterminato)

Il comune di Verano Brianza ha indetto un concorso pubblico per due assunzioni. Si tratta di una selezione per esami per due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, posizione economia D1, a tempo pieno e indeterminato. Le due figure verranno poi assegnate al settore Servizi Tecnici.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro le 12 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale (il bando è del 19 ottobre 2022). La domanda potrà essere presentata con consegna all'Ufficio protocollo del Comune di Verano Brianza dal lunedi' al venerdi' dalle 8,30 alle 12,30, con raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio protocollo del Comune di Verano Brianza via Sauro n. 24 - 20843 Verano Brianza o trasmessa da una casella di posta elettronica certificata intestata al candidato, alla casella di posta elettronica certificata istituzionale (PEC) del Comune di Verano Brianza: comune.veranobrianza@pec.regione.lombardia.it. Qui il bando.

I requisiti

Per la partecipazione è richiesto uno dei seguenti titoli di studio:

Diploma di Laurea (DL) conseguito con il vecchio ordinamento universitario ovvero Laurea Triennale di primo livello/Specialistica/Magistrale (L/LS/LM) conseguita con il nuovo ordinamento universitario in: Architettura o Ingegneria ovvero:

– Laurea Specialistica (LS) – DM 509/99 – o Laurea Magistrale (LM) – DM 270/04 – equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 a uno dei Diplomi di Laurea del vecchio ordinamento sopraindicati; ovvero

– Diploma di Laurea (DL) equipollente a uno dei Diplomi di Laurea del vecchio ordinamento sopraindicati ai sensi della normativa vigente. Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero l’assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equivalenza del titolo di studio posseduto al titolo di studio richiesto dal presente bando, così come previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165. In tal caso, il candidato deve espressamente dichiarare, nella propria domanda di partecipazione, di aver avviato l’iter procedurale per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla richiamata normativa.