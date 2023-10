Dario, il brianzolo tra i 100 top manager 2023 di Forbes Italia

“Vorrei dedicare questo riconoscimento a mio padre, colui che mi ha trasmesso la passione per il design fin dall’adolescenza. È stato lui a farmi scoprire la bellezza dell'arte, dell'architettura e dell'arredamento, e mi ha ispirato a perseguire una carriera in questo campo affascinante. So che con questo riconoscimento l’ho reso fiero e spero di continuare a farlo con il mio impegno costante nel mondo del design. Gli sono grato per avermi insegnato che il design è più di un mestiere; è una forma d'arte che può trasformare il mondo e arricchire la vita delle persone”. Queste le parole di Dario Caspani, country manager Italia di USM Modular Furniture, che è è stato inserito nella prestigiosa lista dei migliori 100 manager italiani del 2023 della rivista Forbes.

Chi è Dario Caspani

L’autorevole magazine ha stilato infatti un elenco di personalità del mondo economico il cui apporto nel proprio settore ha contribuito alla crescita del Paese in senso ampio. Manager che, in anni particolarmente difficili, segnati da imprevedibili turbolenze economiche e politiche internazionali, si sono distinti per capacità far fronte con successo alle avversità attraverso una visione imprenditoriale lungimirante e un forte spirito di innovazione.

Tra questi c’è anche Dario Caspani, brianzolo di Lissone, quella città del mobile dove la sua famiglia ha anche uno showroom. Dopo una laurea specialistica in Architettura e Società al Politecnico di Milano e un master in Market Manager per i Mercati Internazionali nel settore legno-arredo ha iniziato a lavorare nell’azienda di famiglia. Un trampolino di lancio che da Lissone ha portato il giovane brianzolo in giro per il mondo portando sempre alto il nome del design italiano.

Da Lissone all'estero

Caspani ha iniziato come export area manager per il Gruppo Industriale Busnelli e dedicandosi nello specifico ad alcuni brand di arredamento e design. Nell’estate 2012 è diventato sales manager e corporate architect Italia di Bulthaup, celebre azienda tedesca leader nella produzione di sistemi cucina di alta gamma. Queste esperienze lo hanno portato oggi a rappresentare in Italia una delle realtà internazionali più importanti nell'ambito dell’arredamento modulare, con l’iconico sistema USM Haller parte della permanente del MoMA di New York dal 2001.

Infatti da quasi quattro anni ricopre il ruolo chiavedi Country Manager Italia di USM Modular Furniture, che gli ha permesso di adattare la strategia aziendale alle specificità del mercato italiano, proponendo i prodotti in portfolio affinché rispondano alle esigenze locali e promuovendo l'azienda in modo efficace. La sua conoscenza approfondita del settore e del mercato è essenziale per il successo dell'azienda svizzera in questo settore altamente competitivo.

"Un premio che va a tutta la squadra"

“Sono profondamente orgoglioso e onorato di essere stato incluso nella prestigiosa classifica dei migliori 100 manager italiani del 2023 dalla rinomata rivista Forbes - commenta il brianzolo - Questo riconoscimento non è solo un attestato alla mia dedizione e al mio impegno, ma è anche un riflesso del talento e dell'eccezionale lavoro di tutto il team di USM Modular Furniture. Questo risultato dimostra che il nostro impegno costante per l'eccellenza, l'innovazione e l’offerta aziendale sta dando i suoi frutti. In un settore altamente competitivo come l'arredamento, l’azienda sta lavorando instancabilmente per offrire prodotti di alta qualità, adattati alle esigenze dei nostri clienti italiani. Non possiamo che continuare a sforzarci per superare le aspettative dei nostri clienti e per mantenere USM Modular Furniture come un punto di riferimento nel mondo dell'arredamento modulare e naturalmente del design”.