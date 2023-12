L’azienda brianzola con un fatturato da 1 miliardo di euro conquista (coi bulloni) la Francia

Un fatturato da un miliardo di euro, sedi e filiali in 32 località tra Europa, Americhe e India. E una crescita continua.

La corsa alla conquista del mercato nel mondo per il Gruppo Fontana non si ferma: una sfida imprenditoriale iniziata con i bulloni proprio dalla Brianza, da Veduggio con Colzano, che ha visto la multinazionale brianzola crescere ancora, rafforzando la sua presenza in Francia. Tramite la business unit Fast Trade, Fontana Group ha acquisito la proprietà di Intermétal, società specializzata nella distribuzione di viteria e minuteria metallica per l’industria in generale, fondata nel 1984 a Nancy (Francia), ampliando così la propria proposta di valore con nuove linee di prodotti e soluzioni.

“Investire nell’acquisizione di realtà imprenditoriali già consolidate sul territorio è da sempre alla base della nostra filosofia di sviluppo ed è il principio guida del processo di espansione del nostro Gruppo; in un contesto geopolitico oggi caratterizzato da forte incertezza e instabilità, crediamo che operazioni di questo calibro siano fondamentali non solo per ampliare il nostro raggio d’azione, ma anche per consolidare la nostra posizione” ha spiegato Giuseppe Fontana, CEO Fontana Gruppo. “L’acquisizione di Intermétal fa parte di una strategia di espansione della fasteners solution provider Fast Trade sul mercato francese, nell’ottica di un sempre più solido posizionamento come player EMEA di riferimento nel mercato dei fasteners attraverso una capillare rete di vendita ben distribuita sul territorio di riferimento e l’innovativo e-commerce che sfrutta tutte le potenzialità del digitale” illustrano dalla multinazionale brianzola.

Dal 1952 a oggi

Fondato nel 1952 a Veduggio con Colzano, il Gruppo Fontana è leader mondiale nella bulloneria di alta qualità. È presente con sedi e filiali in 32 località tra Europa, Americhe e India. I plant produttivi sono 16, impiega oltre 4.000 persone, per un fatturato di 1 miliardo di euro. Con 3 centri di ricerca nel mondo e oltre 145 patent, da sempre pone particolare attenzione alla R&D e allo sviluppo di prodotti di alta qualità per ogni tipo di applicazione.