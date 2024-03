Il colosso del make-up in Brianza supera 988 milioni di ricavi

Rossetti, creme e trucchi in Brianza valgono 988 milioni di euro. Ammonta infatti a 988,2 milioni di euro di ricavi netti il risultato raggiunto dal Gruppo Intercos, il colosso del make-up con sede ad Agrate Brianza. I ricavi del Gruppo, secondo quanto comunicato dall'azienda, hanno raggiunto un livello record, in crescita rispetto al 2022 del +18,3%, e del +20% a tassi costanti.

I numeri del colosso del make-up in Brianza

Il Consiglio di Amministrazione di Intercos S.p.A. (ICOS.MI), riunitosi la scorsa settimana sotto la presidenza di Dario Gianandrea Ferrari, ha approvato il Progetto di Bilancio relativo all’esercizio 2023, nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023. "La crescita ha interessato tutte le aree geografiche e le business units, con risultati ragguardevoli anche in considerazione delle importanti perforamance registrate nel 2022, che avevano riportato vendite in crescita del +19% a tassi costanti rispetto al 2021. L’ingresso ordini prosegue robusto, registrando il nuovo record di Gruppo nel bimestre Novembre-Dicembre 2023 grazie alla business unit make-up" spiegano dal colosso della cosmetica di Agrate Brianza.

"Nonostante il temporaneo impatto derivante dalla diminuzione degli inventari dei brand, soprattutto nel segmento prestige, l’ottimo andamento delle vendite unitamente ad un aumento dei costi inferiore alla crescita delle vendite hanno consentito all’EBITDA di chiudere l’anno nuovamente in forte crescita. L’incidenza dell’EBITDA rettificato sulle vendite nette di Gruppo è stata pari al 13,9%. L’EBITDA Rettificato sulle vendite nette depurate dal costo relativo al packaging (c.d. value added sales), è risultato essere pari al 17,4%, in lieve calo rispetto al 2022 (-46Bps), conseguenza del preannunciato cambio di mix dei prodotti venduti che ha caratterizzato il secondo semestre del 2023".

"Il 2023 è stato l’anno che ha mostrato la solidità del nostro modello di business: grazie alla nostra diversificazione, abbiamo ancora una volta superato i record storici, tanto in termini di risultati economici che finanziari. Dopo un 2022 caratterizzato da vendite in forte crescita (+19% a tassi di cambio costanti), il 2023 ha riportato ancora una volta tassi di crescita a doppia cifra, con un aumento superiore al mercato di tutte le divisioni e in tutte le regioni. La nostra crescita a tassi costanti, è stata ancora una volta del +20%, e con ricavi quindi vicini al miliardo di Euro e pari a 988,2 milioni. Anche l’EBITDA Rettificato è cresciuto in modo sostanziale, raggiungendo i 137,5 milioni di Euro, in crescita nel 2023 di più di 15 milioni, dopo la crescita di più di 20 milioni riportata nel 2022" ha dichiarato Renato Semerari, CEO di Intercos.

"Anche guardando alle aree geografiche e alle tipologie di clienti, l’anno è stato estremamente positivo: l’area EMEA, mercato per noi principale, è cresciuta del +25,9%, l’Asia del 18,7% anche grazie ai buoni andamenti dei brand locali cinesi, mentre le Americhe sono cresciute del +7,4%, dopo un 2022 che aveva riportato tassi di crescita del +34%" ha proseguito Semerari.

I progetti e gli investimenti

"Il 2023 è inoltre stato l’anno in cui sono stati completati alcuni degli investimenti che ci consentiranno di proseguire nella crescita attesa di medio-lungo termine: abbiamo completato l’espansione del nostro plant in Polonia e di quello dedicato alle fragranze in Italia, oltre ad aver acquistato un terreno di 33.000 mq adiacente all’attuale HQ, che ci consentirà di centralizzare in un solo polo la produzione del bulk di make-up in Europa, consentendo di efficentare i processi e di assorbire più efficacemente i volumi attesi in aumento. Verranno inoltre rinnovati ed ulteriormente ampliati i nostri laboratori dedicati alla Ricerca e Sviluppo. Il 2024 vedrà inoltre l’inizio dell’espansione del nostro plant in Corea, filiale che ha avuto tassi di crescita molto importanti e che ora necessita di un aumento della capacità produttiva. Guardiamo al futuro con ottimismo: la nostra capacità di innovare insieme alla nostra diversificazione, ci consentiranno di proseguire il percorso di crescita superiore al mercato che ha da sempre caratterizzato il nostro Gruppo" ha concluso Renato Semerari, CEO di Intercos.