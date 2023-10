Monza sempre più lanciata nel mercato italiano dello sviluppo etico e sostenibile.

EY, leader mondiale nei servizi professionali e di consulenza, ha infatti perfezionato l’acquisizione di IPQ Tecnologie S.r.l., storica società di consulenza nata nel 1992 con sede a Monza, in via Cernuschi - e a Pesaro specializzata nell’assistenza e nell’implementazione di modelli organizzativi certificabili richiesti dall’applicazione delle normative cogenti e volontarie sui temi della sicurezza, qualità, ambiente, etica e trasparenza amministrativa per prodotti, servizi e organizzazioni con particolare riferimento al settore industriale e manifatturiero, aerospace, automotive, dispositivi medici, reti di distribuzione ed assistenza, servizi alla persona e alle imprese.

Forte dell’esperienza maturata da anni di attività nel settore della cura delle persone fragili in ambiti residenziale e domiciliare, l'azienda monzese ha sempre lavorato per offrire appunto soluzioni per implementare modelli di business coerenti coi requisiti dell’anticorruzione, della diversity ed inclusion, dell’impegno sociale ed etico.

L’operazione consentirà a EY di consolidare e rafforzare il posizionamento nel mid-market su tutto il territorio italiano ad integrazione dei servizi già resi dalla divisione Financial Accounting Advisory Services (con oltre 360 professionisti dislocati negli uffici di Milano, Brescia, Verona, Treviso, Reggio Emilia, Bologna, Roma, Firenze, Perugia e Napoli). Con questa integrazione il cliente potrà accedere a servizi specialistici sempre più completi, integrati e focalizzati a migliorare l’efficienza della sua organizzazione per rispondere alle esigenze di un mercato sempre più attento e selettivo.

Franco Albertini, Danilo Pozzi e Mauro Pastori, soci di IPQ Tecnologie S.r.l., dichiarano: “Portare la nostra storia e la nostra esperienza più che trentennale nel campo della consulenza e della certificazione all’interno di un player internazionale tra i più affermati nel suo settore, non può che inorgoglirci, innanzitutto per essere stati scelti e soprattutto per avere la possibilità di continuare ad operare nel mercato seguendo quei valori di attenzione al cliente che ci hanno contraddistinto nel tempo e che abbiamo ritrovato nell’organizzazione di EY. La fidelizzazione del cliente è sempre stato il faro guida per il nostro sviluppo. In EY siamo certi che facendo confluire le nostre competenze tecniche alle notevoli professionalità già presenti, sapremo dare un contributo fattivo alla generazione di valore per i clienti, per i collaboratori e per tutte le parti interessate”.

Paolo Zocchi, EY Private Leader di EY in Italia commenta: “Questa operazione permette a EY Private di rafforzare la propria presenza sul territorio lombardo, grazie a una nuova sede a Page 2 Monza, nel cuore della Brianza, e ad un team che si consolida di 40 professionisti con un alto livello di seniority. Con le competenze di IPQ saremo in grado di dare un supporto sempre più concreto e integrato alle aziende di oggi che, in un contesto in continua evoluzione come quello attuale, stanno affrontando una profonda trasformazione nel modo di fare impresa, manifestando una maggiore attenzione ai temi dello sviluppo etico e sostenibile”.