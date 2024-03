Le tre multinazionali che in Brianza hanno aperto un'isola formativa

Anche Nokia ha un'Isola Formativa.

Si tratta di uno spazio dedicato alla formazione e all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità dello spettro autistico, un progetto finanziato dalla provincia di Monza e della Brianza con Dote Impresa Collocamento Mirato che, dopo altre due multinazionali del territorio, adesso ha coinvolto anche la sede vimercatese della nota multinazionale Nokia Solutions And Networks Italia S.p.A.

Che cos'è l'Isola Formativa

Un’Isola Formativa è un ambiente di lavoro creato all’interno delle aziende, integrato con i processi produttivi, in cui vengono gestiti brevi percorsi di orientamento al lavoro e inserimento lavorativo delle persone con disabilità in carico ai Servizi e iscritti al Collocamento mirato. Questo progetto è il terzo nel suo genere fra quelli sponsorizzati dalla Provincia MB, e segue le Isole Formative di STMicroelectronics Srl ad Agrate Brianza, attiva dal 2019 con una Ciclofficina realizzata in collaborazione con una cooperativa sociale del territorio, e di QVC Italia Srl a Brugherio, in collaborazione con due enti accreditati per i servizi al lavoro aderenti al Piano LIFT.

Entrambe accolgono 5 in tirocinio persone con disabilità che svolgono un percorso di formazione al lavoro. La chiave di successo di questo modello risiede nella possibilità di realizzare una condizione di “formazione in situazione” ad alta intensità formativa ed esperienziale, particolarmente adatta al recupero professionale di persone disabili con bassi livelli di competenze trasversali, sia dal punto di vista comportamentale che professionale. Negli ambienti di lavoro in cui si svolgono i percorsi di orientamento e formazione, è prevista la presenza di un tutor qualificato, al quale è assegnato il compito di gestione dell’Isola formativa per tutto il periodo di funzionamento. L’iniziativa presso Nokia Solutions And Networks Italia S.P.A. ha aperto le porte per la prima volta il 15 gennaio, ed è stata concepita per rendere autonome le persone con autismo, tramite una formazione professionale e un inserimento lavorativo accompagnato da specialisti. I partecipanti (5 ragazzi fra i 23 e i 38 anni) vengono formati alle professioni di software e hardware tester e di data analyst, ma imparano anche ad affrontare la vita lavorativa quotidiana e i rapporti interpersonali, ambiti che una persona neurodivergente spesso ha non poche difficoltà a gestire. Non solo, ma gli stessi dipendenti potranno usufruire di momenti di formazione ad hoc per imparare a mettersi nei panni di una persona con disabilità dello spettro autistico e acquisire così competenze specifiche per supportare al meglio i propri colleghi.

Il progetto, ennesimo testimone dell’impegno delle imprese del nostro territorio alla creazione di ambienti di lavoro diversificati e inclusivi, durerà tre anni e sarà finanziato tramite la Dote Impresa Collocamento Mirato, una dotazione di agevolazioni, risorse e servizi per sostenere le imprese nel processo di inserimento e mantenimento lavorativo in generale delle persone con disabilità, disponibile tra le misure del Piano LIFT, il Piano per l’occupazione delle persone con disabilità della Provincia di Monza e della Brianza.

“Grazie a queste iniziative, – spiega il Presidente della Provincia di Monza e della Brianza, Luca Santambrogio – le imprese private di qualsiasi dimensione e settore di attività, con sede operativa nel territorio provinciale, possono ottenere incentivi all’assunzione di natura economica, rimborsi per tirocini, consulenze su Disability management e Adattamenti ragionevoli, e contributi per interventi strutturali, sulle postazioni di lavoro e per adottare ausili tecnici e tecnologici, e contribuire così alla realizzazione di una vera inclusione lavorativa nei propri contesti organizzativi. Solo così potremo realizzare una società più giusta e più equa, che sappia apprezzare e valorizzare la neurodiversità e tutte le forme di disabilità, capaci di offrire uno sguardo differente, unico e prezioso sul mondo”.

L’azienda inoltre ha offerto una prima sessione di formazione a tutti i dipendenti di Nokia Italia per promuovere l'importanza e i benefici della neurodiversità sul posto di lavoro, arricchendo la nostra cultura aziendale e favorendo un ambiente in cui si celebrano i punti di forza unici di ogni individuo.