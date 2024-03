I grandi ospedali della Lombardia che assumono 50 infermieri a tempo indeterminato

I grandi ospedali della Lombardia sono alla ricerca di infermieri. Sono in tutto 50 i posti a disposizione per il concorso indetto dall’Asst Fatebenefratelli di Milano e dall’Asst Nord Milano Sesto San Giovanni, cercando così in parte di sanare la mancanza cronica di infermieri all’interno delle strutture sanitarie della Lombardia.

L'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli di Milano ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 30 posti di infermiere, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato. La domanda dovrà essere inviata entro il 14 aprile 2024. A questo link tutte le informazioni.

Mentre l’ 'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord di Milano - Sesto San Giovanni ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di venti posti di infermiere, area dei professionisti della salute e dei funzionari, a tempo pieno ed indeterminato. La domanda dovrà essere inviata entro il 7 aprile 2024. Ecco il link dove trovare tutte le informazioni.