Poste Italiane assume a Monza e in Brianza: le figure ricercate

La selezione è rivolta a laureati o laureandi (triennale o magistrale), con ottime capacità di comunicazione e di relazione, interessati al mondo dei mercati finanziari, assicurativi e gli investimenti, predisposti per il lavoro in autonomia/di gruppo e per lavorare su obiettivi commerciali sfidanti e in possesso di una buona conoscenza del pacchetto Office. Costituisce un titolo preferenziale, tra gli altri, il possesso di un titolo di studio in discipline economico-giuridiche.

In caso di superamento dell’iter selettivo, il candidato potrà essere assunto con un contratto di lavoro dipendente full time (36 ore settimanali su 6 giorni lavorativi) e con retribuzione commisurata al livello di esperienza maturata, secondo quanto previsto dal CCNL di Poste Italiane. C’è tempo fino a lunedì 15 gennaio per inviare la propria candidatura come consulente finanziario e partecipare alla selezione per gli uffici postali della provincia di Monza. Basta collegarsi alla pagina web del sito istituzionale di Poste Italiane, https://www.posteitaliane.it, nella sezione “Carriere”, “Lavora con Noi”, “Posizioni Aperte” e inserire il proprio curriculum vitae.

"I consulenti finanziari di Poste Italiane rappresentano una rete di professionisti con competenze tecniche e commerciali in grado di assistere il cliente nelle sue scelte e offrire il prodotto più adatto alle sue esigenze. In provincia di Monza sono già 65 i consulenti impiegati negli 89 uffici postali. Dal 2022 sono 30 i consulenti finanziari assunti sul territorio provinciale" spiegano da Poste Italiane.