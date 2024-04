Provincia e Comuni assumono 7 persone a tempo indeterminato: come candidarsi

Per chi è alla ricerca del posto fisso nella pubblica amministrazione in Provincia (ma non solo) ci sono diverse opportunità.

La Provincia di Monza e Brianza è alla ricerca di un funzionario amministrativo e contabile da assegnare al settore Risorse e Servizi ai Comuni. È possibile presentare la domanda entro le ore 12 del 16 aprile 2024.

Ma ci sono opportunità anche per chi vuole lavorare nei Comuni. È aperto il bando per l’assunzione a tempo indeterminato di 6 persone come funzionari tecnici nei comuni di Agrate Brianza, Camparada, Cermenate (Como), Lentate sul Seveso, Meda e Novate Milanese (Milano). Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12 del 19 aprile. Tutte le informazioni e il bando su questo link.