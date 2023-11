Cerchi lavoro in Brianza? Impiegati, barista, elettricista e non solo: ecco gli annunci

Un impiegato/a addetta ai bandi pubblici, un barista, elettricista, geometri di cantiere, un contabile e ancora un addetto paghe. Sono diverse le offerte di lavoro della settimana dai Centri per l'impiego di Afol Monza Brianza.

Centro per l’Impiego di Vimercate

Rif: 17OCT2310

Per azienda sita in VIMERCATE si ricerca IMPIEGATO/A RESPONSABILE BANDI PUBBLICI che si occupi della raccolta, compilazione e presentazione delle pratiche documentali sulle piattaforme on line della camera di commercio; oltre che mansioni impiegatizie e/o contabili giuridiche amministrative. Richiesta esperienza pregressa nella mansione di almeno due anni. Gradito BUON LIVELLO di conoscenza della LINGUA INGLESE. Si offre contratto A TEMPO INDETERMINATO FULL TIME, 40 ore settimanali Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it

Rif: 16OCT2310

Per BAR TABACCHI sito in ORNAGO si ricerca BARISTA per gestione caffetteria e tavola fredda con un minimo di esperienza pregressa e propensione al lavoro a contatto col pubblico. Si offre contratto a TEMPO INDETERMINATO su turni di 6 ORE dalle 12- 18 oppure dalle 18-23. 6 giorni su 7. Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it

Rif: 15OCT2310

Si ricerca CON URGENZA 1 ELETTRICISTA che si occuperà della realizzazione di impianti elettrici industriali. Si valutano anche profili junior da formare in possesso dell'attestato di qualifica di elettricista. Richiesta: Si richiede disponibilità ad eventuali straordinari e a flessibilità dell'orario di lavoro per esigenze di cantiere. Buona conoscenza lingua italiana. Si offre: Tempo indeterminato, full time, ticket. Orario di lavoro: 7.30-16.30 con pausa. Inviare candidature con cv allegato a: ido.vimercate@afolmb.it www.afolmonzabrianza.it

Centro per l’Impiego di Cesano Maderno

Rif. 5OCT233

Azienda del settore impianti elettrici con sede a Nova Milanese ricerca ELETTRICISTA SENIOR O DA FORMARE con i seguenti compiti: installazione o riparazione di impianti elettrici civili e industriali. Si richiede: pluriennale esperienza nella posizione per la figura senior, nessuna esperienza per la figura da Apprendista, richiesta disponibilità immediata. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato per la figura senior e contratto di apprendistato per la figura junior. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif. 6OCT233

Azienda del settore impiantistica/edile con sede in Desio ricerca un GEOMETRA DI CANTIERE da inserire con i seguenti compiti: predisposizione, organizzazione e gestione di tutte le fasi relative al cantiere in essere, disegno autocad, contabilità di cantiere, gestione delle maestranze. Si richiede: esperienza pluriennale nella posizione Si offre: Full time, tempo determinato iniziale con successiva trasformazione a tempo indeterminato. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif. 13OCT233

Azienda con sede a Desio ricerca un ELETTRICISTA IMPIANTISTA con esperienza per svolgere i seguenti compiti: realizzazione di impianti elettrici industriali, impianti elettrici di bassa e media tensione, impianti di illuminazione interna, posa cavi, giunti, verifica e certificazione impianti elettrici, estrazione e terminazione su fibre ottiche, impianti tecnologici. Si richiede: diploma o attestato, esperienza nella mansione Si offre: iniziale contratto a tempo determinato finalizzato all’assunzione definitiva Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Rif. 32OCT233

Azienda con sede a Paderno Dugnano ricerca un/a CONTABILE con i seguenti compiti: gestione contabilità generale, ciclo attivo, registrazione prima nota, elaborazione IVA periodica, flussi cassa-banche, presentazione Intrastat, adempimenti connessi al Bilancio (ratei, risconti, ammortamenti). Si richiede: diploma o laurea. E’ necessario aver maturato una pluriennale esperienza in realtà medio/grandi dimensioni. Si offre: contratto determinato inziale con scopo assunzione definitiva, orario full time 8.45-12.30/13.30-17.30 da lunedì a venerdì. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it www.afolmonzabrianza.it

Rif. 24OCT233

Studio di consulenza con sede a Desio ricerca un IMPIEGATO/A PAGHE E CONTRIBUTI con i seguenti compiti: elaborazione cedolini paghe, adempimenti mensili/annuali, comunicazioni obbligatorie di assunzione cessazione e trasformazione. Si richiede: esperienza pluriennale nella mansione presso studi di consulenza del lavoro. Si offre: contratto a tempo indeterminato, part time di 30 ore settimanali con orario 10.30-17.00. Inviare candidature con cv allegato a: ido.cesano@afolmb.it

Centro per l’Impiego di Monza

Rif: 26SEP232

Piccola azienda del settore 'PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI DEPURAZIONE' con sede in LISSONE (MB) ricerca 1 OPERAIO MECCANICO LATTONERIA/CARPENTERIA/TORNERIA con i seguenti compiti: Taglio e piegatura lamiere e profilati, assemblaggio mediante saldatura, tornitura di pezzi meccanici, assemblaggio dei semilavorati in officina e infine montaggio dei componenti dell'impianto presso i clienti. I nuovi assunti saranno affiancati dai colleghi senior. Si richiede: Licenza Media Inferiore, attitudine, conoscenza generica delle singole lavorazioni descritte, interpretazione disegno/taglio/piegatura/saldatura/tornitura/ assemblaggio. E' richiesta la disponibilità ad effettuare trasferte (è indispensabile il possesso della patente B) e ad utilizzare il furgone aziendale. Si offre: full time a tempo indeterminato, dopo iniziale contratto a tempo determinato, 5 giorni a settimana (8-12/12:30-17:30) per un totale di 40 ore settimanali. Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif: 9OCT232

Piccola azienda del settore 'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI' con sede in BIASSONO (MB) ricerca 2 collaboratori da inserire nella posizione di ELETTRICISTA con i seguenti compiti: Installazione e Monitoraggio/Manutenzione di Impianti elettrici civili e industriali, di videosorveglianza, di allarme, di condizionamento, TV-SAT e antincendio Si richiede: Indispensabili Esperienza più che biennale nel ruolo e Diploma in ambito Elettrico/Elettronico, Patente B, automunito/a, Buon uso della posta elettronica, Capacità di lavoro in team, Puntualità e Precisione Si offre: Tempo determinato full time su 5 giorni la settimana dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30 (flessibile) Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it www.afolmonzabrianza.it

Rif: 21OCT232

Piccola azienda del settore 'STUDIO PROFESSIONALE CONSULENTE DEL LAVORO E COMMERCIALISTA' con sede in SOVICO (MB) ricerca 1 ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI con i seguenti compiti: Applicazione regole principali contratti collettivi (commercio, metalmeccanica, legno, studi professionali) per gestione contratti di assunzione e gestione fondi; Gestione Cob su portali dedicati Si richiede: Indispensabile conoscenza approfondita della contrattualistica di settore ed esperienza di minimo 2 anni nella mansione, Ottima capacità di utilizzo di Excel e di siti e gestionali inerenti la mansione in oggetto, Diploma (di Ragioneria), Patente B, automunito/a Si offre: Tempo Determinato full time su 5 giorni la settimana dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it

Rif: 22OCT232 Piccola azienda del settore 'ASSEMBLAGGIO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE PORTE/PORTONI TAGLIAFUOCO CIVILI E INDUSTRIALI' con sede in COLOGNO MONZESE (MI), ricerca 1 OPERAIO/A AIUTO MONTAGGIO PORTE/PORTONI con i seguenti compiti: - Aiuto Capo Squadra per montaggio porte/portoni civili/industriali motorizzati, collaudi e verifiche di funzionamento, manutenzione ordinaria. Si richiede: Indispensabile possesso della patente B (il candidato dovrà recarsi in azienda all'orario indicato e con il furgone aziendale raggiungere il luogo della commessa di lavoro), e preferibile esperienza maturata nel ruolo, conoscenza dei principi base di elettrotecnica, capacità organizzative, autonomia e precisione Si offre: contratto a tempo indeterminato, distribuito su 5 giorni a settimana, dal lunedì al venerdì (7:00-16:00 con un'ora di pausa). E' richiesta la disponibilità ad effettuare straordinari ed occasionali trasferte nel nord Italia. Si offrono altresì buoni pasto e telefono aziendale. Inviare candidature con cv allegato a: ido.monza@afolmb.it