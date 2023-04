Magazzinieri, operai e operatori ecologici cercasi: la giornata di colloqui in Brianza

Operatori ecologici, magazzinieri e operai metalmeccanici cercasi. In Brianza. Per giovedì 27 aprile è stato organizzato presso il Centro per l’impiego di Cesano Maderno, insieme all’Agenzia per il Lavoro Randstad Spa, un Recruiting Day.

L’incontro si terrà dalle ore 09.00 alle ore 12.00, presso la sede del Cpi di Cesano Maderno in Corso Europa 12/B. "Durante il recruiting day, i candidati potranno effettuare colloqui informativi con i selezionatori dell’Agenzia per il Lavoro e consegnare un curriculum vitae aggiornato. I candidati potranno inoltre confrontarsi con gli operatori del Centro Impiego sui temi della ricerca attiva del lavoro e l’orientamento (come si affronta un colloquio di lavoro, come scrivere un curriculum vitae etc…)" spiegano dal centro per l'impiego brianzolo.

Le posizioni aperte

Tra le posizioni aperte, si segnala la ricerca per operatore ecologico sulle sedi di Desio, Cesano Maderno, Limbiate e Seveso. Si offre iniziale contratto in somministrazione con possibili proroghe. Richiesta disponibilità a lavorare nel periodo estivo e dal lunedì a sabato dalle ore 06.00 alle ore 12.00, con un rientro settimanale al pomeriggio. Per maggiori informazioni o per confermare la partecipazione è possibile scrivere all’indirizzo cpi.cesano@afolmb.it