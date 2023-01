Il comune brianzolo che cerca due persone da assumere (a tempo indeterminato)

Due opportunità di lavoro a Carate Brianza. C'è ancora un po' di tempo per presentare domanda per il bando di concorso per due selezioni pubbliche comunali. Le domande devono pervenire entro le ore 12 di giovedì 26 gennaio 2023. A darne notizia, attraverso i canali social, è stato il sindaco di Carate Brianza Luca Veggian.

I due bandi di concorso per due posti a tempo pieno e indeterminato riguardano la selezione pubblica per esami per un Istruttore Amministrativo cat. C presso il Settore Servizi Sociali e un posto di Istruttore Direttivo cat. D presso il Settore Affari Generali e Finanziario.

Per entrambi i profili l"a scadenza per la presentazione delle domande e degli allegati è prevista entro e non oltre le ore 12:00 del 26 Gennaio 2023, come da Gazzetta Ufficiale della Repubblica — 4a serie speciale - Concorsi e Esami n. 102 del 27.12.2022. Di seguito si indica IBAN Tesoreria Comunale per il versamento tassa concorso" si legge sul sito del comune. Qui la pagina ufficiale con tutte le informazioni.