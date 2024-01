Tempo indeterminato e stipendio da 24mila euro annui: a Concorezzo il comune assume

Il comune di Concorezzo assume. L'ente cerca un addetto per l’Ufficio Urbanistica e Ambiente. "L’obiettivo è selezionare una persona per il profilo professionale di Istruttore Tecnico (categoria C1)" spiegano dal municipio dando comunicazione della procedura di selezione in corso.

La risorsa sarà inquadrata con un contratto a tempo pieno e indeterminato e una Retribuzione Annua Lorda di ingresso è di 23.800 euro (comprensivo di stipendio tabellare, indennità e tredicesima mensilità).

Fino al 2 febbraio alle ore 12.30 è possibile candidarsi e partecipare al bando per la selezione. Qui il link per le informazioni e la candidatura.