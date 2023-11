Il comune brianzolo che cerca 4 impiegati da assumere a tempo indeterminato

A Desio si cerca personale per gli uffici comunali. In comune si cercano figure per l’area tecnica e sono state aperte le selezioni tramite bandi di concorso per 4 assunzioni a tempo pieno e indeterminato.

La ricerca

2 posti per FUNZIONARIO TECNICO - AREA DEI FUNZIONARI: a tempo pieno e indeterminato, da destinare all’Area Tecnica. In esito alla procedura concorsuale sarà formata una graduatoria che potrà essere utilizzata, a insindacabile giudizio dell’ente, per gli ulteriori posti di pari profilo previsti nel Piano Triennale Fabbisogno del Personale. Le domande devono essere presentate entro il 30 dicembre 2023.

2 posti di ISTRUTTORE TECNICO - AREA DEGLI ISTRUTTORI: a tempo pieno e indeterminato, da destinare all’Area Tecnica. In esito alla procedura concorsuale sarà formata una graduatoria che potrà essere utilizzata, a insindacabile giudizio dell’ente, per gli ulteriori posti di pari profilo previsti nel Piano Triennale Fabbisogno del Personale. Anche in questo caso le domande devono essere presentate antro il 30 dicembre 2023.

Per consultare i bandi è disponibile il seguente link.